Barcelona contrata central ao Sevilha

O Barcelona anunciou, esta quinta-feira, a contratação de Clément Lenglet, proveniente do Sevilha.

O clube catalão pagou a cláusula de rescisão do central, no valor de 35,9 milhões de euros. O francês assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até 2023, e com uma cláusula de rescisão de 300 milhões de euros.

O central de 23 anos era jogador do Sevilha há uma temporada e meia, onde realizou 73 jogos. A chegada de Lenglet pode representar a porta de saída para o central colombiano Yerry Mina, que tem sido dado como um dos possíveis novos reforços de Marco Silva no Everton.