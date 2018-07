Estava lá Cancelo, mas parecia a apresentação de Ronaldo

João Cancelo foi apresentado como reforço da Juventus, mas a conferência de imprensa foi dominada por Cristiano Ronaldo. CR7 já é omnipresente em Turim e Cancelo foi bombardeado com questões sobre o seu novo colega de equipa.

"As perguntas são sempre as mesmas", desabafou, em forma de gracejo. "É um prazer ter Ronaldo aqui. É um jogador habituado a vencer. A Juventus dominou o campeonato italiano nos últimos sete anos e espero que tanto ele, como a equipa, possam continuar a ter sucesso", desejou o internacional português.

A Liga dos Campeões é um objetivo da equipa italiana, mas Cancelo sublinha que, apesar da chegada do melhor do mundo, vencer a competição "não é uma obrigação". "É uma obrigação competir por ela", ressalvou. Cancelo ainda não falou com Cristiano, prefere deixá-lo a descansar, durante as férias, mas tem a certeza que Cristiano "vai dar qualidade à equipa".

Força da Juventus decisiva na opção de Cancelo

O lateral-direito formado no Benfica foi contratado, pela Juventus, por 40 milhões de euros. O Inter, clube ao qual esteve emprestado na última temporada, pelo Valência, não exerceu a opção de compra que tinha e os campeões italianos avançaram para convencer Cancelo.

"A Juventus chegou com força, foi a equipa que me quis mais e eu quis vir, porque qualquer jogador sonha jogar num clube como este", disse o internacional português.

Cancelo assina por cinco temporadas pela Juve.