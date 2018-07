Oficial. Gonçalo Paciência é reforço do Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Gonçalo Paciência, proveniente do FC Porto.

Os valores finais da transferência ainda não foram divulgados publicamente, mas que terá sido a rondar os três milhões de euros.

O avançado regressou ao FC Porto em janeiro, depois de se destacar na primeira metade de época ao serviço do Vitória de Setúbal, com 11 golos em 25 jogos oficiais. No regresso ao Dragão, o ponta-de-lança de 23 anos fez 12 partidas, sem marcar qualquer golo, e levantou o título de campeão nacional.

Gonçalo Paciência já tinha jogado no estrangeiro, depois de uma curta experiência em 2016/17, no Olympiacos. Segue-se o Eintracht Frankfurt, oitavo classificado da Bundesliga e atual detentor da Taça da Alemanha. O avançado português pode estrear-se, em partidas oficias, na Supertaça alemã, dia 12 de agosto, frente ao Bayern de Munique.

O FC Porto já se despediu de Gonçalo Paciência com um vídeo publicado nas redes sociais.

[Atualizado às 13h19]