Pogba: "No Euro, pensávamos que já estava ganho"

Paul Pogba admite que os franceses sentiram que a final do Europeu, frente a Portugal, era um assunto resolvido antes do jogo começar. A equipa encarou a seleção nacional com sobranceria. O médio assume o erro e revela que o comportamento da equipa foi remendado.

"No Euro, pensávamos que já estava ganho. Agora a mentalidade é diferente. Não vou mentir. Qaundo eliminámos a Alemanha pensámos que estava feito, que tinha sido a final. Mesmo sabendo que teríamos Portugal pelo frente, do seu percurso, nós pensámos que estava ganho. Foi o nosso grande erro. Agora não há paralelo. Estamos todos conscientes, concentrados e não vamos cometer o mesmo erro", disse o jogador, olhando para a final do Campeonato do Mundo, frente à Croácia.

Portugal derrotou a França, na final do Campeonato da Europa, em Paris. Os gauleses disputam a final do Mundial, em Moscovo, no domingo, às 16h00.