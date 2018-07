Processo a Bruno de Carvalho com decisão à vista

Bola Branca apurou que a Comissão de Fiscalização do Sporting conta ter uma decisão quanto aos processos disciplinares instaurados a Bruno de Carvalho, Carlos Vieira e aos restantes elementos do Conselho Diretivo destituído, muito antes de 8 de agosto, a data limite para a entrega das listas para as eleições de setembro.

Depois de Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues e Dias Ferreira, Bruno de Carvalho foi o quinto sócio a anunciar a intenção de ir a votos nas eleições de 8 de setembro.

Carlos Vieira, que se afastou de Bruno de Carvalho, também vai apresentar candidatura. Será acompanhado por quatro dos vogais do Conselho Diretivo destituído.

Bruno e Vieira em suspenso

São muitas as dúvidas quanto à possibilidade de Bruno de Carvalho e Carlos Vieira terem condições para ir a votos, eles que neste momento estão suspensos.

Desde logo devido a dois cenários. O primeiro, o de não haver uma decisão até 8 de Agosto sobre o processo que foi instaurado, depois de uma participação disciplinar de um grupo de sócios, encabeçado por Manuel Moura dos Santos.

Esta hipótese, segundo Bola Branca apurou, não se coloca. O processo está a correr e está prevista para a tarde desta quinta-feira a audição das testemunhas de defesa arroladas pelos elementos do Conselho Diretivo destituido.

Quanto ao segundo cenário, tem a ver com uma eventual suspensão, ou até expulsão, de sócios. Neste caso, será necessário esperar por uma decisão que deverá surgir, segundo a intenção da Comissão de Fiscalização, muito antes de 8 de Agosto.