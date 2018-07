Manuel Moura dos Santos classifica candidatura de Bruno como "uma comédia"

Manuel Moura dos Santos espera que haja as devidas punições para Bruno de Carvalho e os restantes ex-elementos da direção leonina. “As pessoas quando tomam uma iniciativa destas é porque acham que as coisas estão mal, por isso eu espero que as pessoas sejam punidas, senão não tinha feito participação disciplinar nenhuma.”, afirma, em entrevista a Bola Branca.

Na opinião do agente e produtor musical, deveria ter sido criado um estatuto que proibisse a recandidatura aos órgãos sociais do clube a todos aqueles que foram destituídos. Serve esta ideia para reprovar a candidatura de Bruno de Carvalho.



“Isto parece uma comédia, ele é destituído e dois meses depois pode concorrer? Dá a sensação que ele foi destituído porque as pessoas não iam com a cara dele. Não, os sócios apresentaram-lhe um cartão vermelho por causa dos comportamentos, atitudes e tudo o que fez durante três ou quatro meses.”, defende Moura dos Santos.



Uma das vozes mais ativas contra a antiga direção de Bruno de Carvalho, Moura dos Santos acrescenta que existiram “violações gravíssimas dos estatutos e dos deveres”, por parte dos elementos agora suspensos, para reforçar o pensamento de que o presidente destituído não se devia poder candidatar.



Elogio ao trabalho da Comissão de Gestão

Satisfeito com o trabalho de Sousa Sintra e de Torres Pereira, Moura dos Santos enaltece a retoma “em tão pouco tempo” da normalidade no Sporting e os regressos de Bruno Fernades e Nani.



“Fiquei muito feliz com o regresso do Bruno Fernandes e do Nani. E espero que se consiga conservar o Rafael Leão e o Bas Dost.”, deseja Moura dos Santos. Desportivamente, confiante no trabalho de José Peseiro, Manuel Moura dos Santos acredita que o Sporting “é uma equipa para lutar e para ganhar”.

“Neste momento estou satisfeito com aquilo que tenho visto. Acho que estão a fazer um trabalho meritório e estão a recuperar a imagem do Sporting, que é o mais importante para qualquer sócio”, concluiu.