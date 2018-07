Guillermo Varela é jogador com certificado de qualidade

Guillermo Varela, internacional pelo Uruguai e atual jogador do Peñarol, é um lateral-direito que "pode dar cartas no futebol português", caso venha a consumar-se a sua transferência para o Benfica.

Gil Gomes, ex-jogador das águias e que foi técnico na formação do Manchester United, por onde também passou Varela, fala de um defesa "com muitas qualidades", destacando em particular a sua "boa técnica". O uruguaio gosta de subir pelo corredor, revelando "habilidade" nas suas movimentações, pelo que pode considerar-se como "uma mais-valia" para o plantel de Rui Vitória.

A posição de defesa-direito é uma das lacunas detetadas pela equipa técnica benfiquista, que na época passada teve que socorrer-se de André Almeida, um médio de formação mas que viria a cotar-se como um dos melhores ao longo da temporada. Este ano, os encarnados já contrataram Tyronne Ebuehi, mas na calha ainda estará Guillermo Varela que pode "lutar" pela posição na defesa, em plano de igualdade com o português e com o nigeriano, nascido na Holanda.

Percurso de Varela

A carreira de Varela tem passagem pela formação do Manchester United e do Real Madrid, mas o seu regresso a Inglaterra proporcionou-lhe a oportunidade desejada, ou seja, jogar pela equipa principal dos reds, então treinada por Louis Van Gaal.

Seria mesmo o holandês a dar espaço ao defesa uruguaio, utilizando-o num jogo da Liga dos Campeões. Contudo, Gil lembra que a curta estadia do técnico holandês em Old Traford precipitou a saída de cena de Varela.

"O Manchester é um grande clube e quando os jogadores chegam ainda muito jovens, ou têm a sorte dos treinadores apostarem neles ou saem para um bom clube, neste caso saiu do Manchester para ir para o Real Madrid. Não é fácil jogar no Manchester United. Depois do Van Gaal sair não teve as mesmas oportunidades", reforça Gil Gomes em declarações a Bola Branca.

Guillermo Varela, é jogador do Peñarol, tem 25 anos e soma cinco internacionalizações A. O defesa esteve no Mundial da Rússia.