Pogba rejeita favoritismo da França na final do Mundial

Paul Pogba considera que a França, apesar de estar a ser apontada como favorita para a final do Campeonato do Mundo, parte em pé de igualdade com a Croácia. O médio do Manchester United dá relevo à qualidade que os croatas têm apresentado, na Rússia, para justificar as dificuldades que espera sentir no domingo.

"Nós não somos favoritos. Os croatas fizeram um belo percurso e querem vencer, como nós. Será a fina de um Campeonato do Mundo, um grande jogo, um jogo muito difícil", disse o jogador, em conferência de imprensa.

Questionado sobre se a França tem um plano para parar Modric, Pogba falou de Rakitic, de Perisic e dos defesas da Croácia para explicar que aquela seleção é mais do que a sua maior estrela. Mais do que concentrados nos adversários, os gauleses estão empenhados "em fazer tudo para vencer".

A final do Mundial, entre Croácia e França, realiza-se no domingo, em Moscovo, às 16h00.