Marcelo emocional no adeus a Ronaldo. "Nunca pensei que este dia fosse chegar"

Marcelo publicou, no seu Instagram pessoal, uma mensagem carregada de emoção e que serviu para se despedir de Cristiano Ronaldo, que se vai mudar para a Juventus, depois de nove temporadas juntos no Real Madrid.

O lateral-esquerdo brasileiro diz que não "esperava que este dia fosse chegar", mostrando-se triste pela saída de CR7.

"Nada nesta vida dura para sempre. Espero que sejas muito feliz nesta nova caminhada. Foram quase dez anos ao teu lado, dez anos de alegria, bom futebol, vitórias, derrotas e momentos maravilhosos", continuou o brasileiro.

Marcelo recordou alguns momentos com o português e deixou uma promessa para o futuro: "Vou sentir saudades das nossas piadas antes dos jogos, quando acertavas os resultados, quando antes das finais tranquilizavas com a tua experiência e o teu carinho com os mais jovens".

"Tenho orgulho de ter jogado contigo, não por seres o melhor jogador do mundo, mas sim pela pessoa que és. Quando parar de jogar vou-me sentar no bar a beber uma cerveja e vou contar todas as nossas histórias e mostrar as nossas fotografias. Já, já estamos juntos de novo", rematou o lateral brasileiro do Real Madrid.