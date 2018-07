Chelsea volta a emprestar Kenedy ao Newcastle

Start the day right 🤙🏽 #NUFC pic.twitter.com/QqZbKXoPVY

Kenedy é reforço do Newcastle, por empréstimo do Chelsea. O extremo brasileiro, de 22 anos, volta a St. James' Park, que foi a sua casa na segunda metade da época passada. Fez 13 jogos, marcou dois golos e convenceu Rafa Benítez.

Sem espaço no Chelsea, onde chegou pela mão de Mourinho, Kenedy roda na Premier League. Formado no Fluminense, chegou à equipa principal com 17 anos. Cumpria a terceira época no clube carioca quando Mourinho lhe abriu as portas do futebol europeu. Fez 20 jogos pelo Chelsea, na primeira temporada.

Foi cedido ao Watford, no segundo ano, mas uma lesão num joelho, sofrida em outubro de 2016, condicionou a sua passagem pelo clube. Regressou ao Chelsea, mas só foi utilizado em duas partidas. Na época passada fez cinco jogos pelos londrinos. Pouco utilizado, acabou por ser cedido ao Newcastle, onde estará esta temporada.