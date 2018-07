Oficial. Seri assina pelo Fulham e rende milhões ao Paços de Ferreira

O Fulham oficializou, esta quinta-feira, a contratação do médio Seri, proveniente do Nice.

O costa-marfinense assinou um contrato válido por quatro temporadas, com mais uma de opção, com o clube recém-promovido à Premier League. Apesar dos valores da transferência não terem sido revelados por nenhum dos clubes, o Fulham terá pago a cláusula de rescisão no valor de 40 milhões de euros, segundo a imprensa inglesa.

Seri chegou a Portugal por empréstimo do ASEC Mimosas, da Costa do Marfim, ao FC Porto. Depois de 19 partidas na equipa B dos dragões, o médio saiu a custo-zero para o Paços de Ferreira, onde afirmou o seu potencial.

Compensação para o Paços de Ferreira

O costa-marfinense saiu em 2015/16 para o Nice por um valor de um milhão de euros, sendo que o Paços de Ferreira manteve 15% do passe do jogador. O médio explodiu no clube francês, onde realizou 122 jogos, marcou 12 golos e apontou 23 assistências. A confirmar-se o valor de transferência de 40 milhões de euros, o clube da Capital do Móvel, atualmente no segundo escalão, receberá um valor a rondar os seis milhões de euros.

O jornal "Nice Matin" aponta, por sua vez, para 30 milhões de euros. Se assim for, o Paços receberá 4,5 milhões. O médio, de 26 anos, era cobiçado por vários clubes internacionais, como o Nápoles, Chelsea e Dortmund, e também esteve perto de se transferir para o Barcelona na temporada passada.

Seri vai agora juntar-se ao português Rui Fonte em Craven Cottage, no regresso do Fulham à Premier League.