Representante sobre o futuro de Acuña: "Temos de esperar. Por agora não há nada de concreto"

O representante de Acuña, Pablo del Río, falou, em declarações à LM Neuquén, sobre a saída de Acuña do Sporting, e explicou que ainda nada "há de concreto".

Apesar de não ter rescindido com o clube de Alvalade na sucessão do ataque aos jogadores em Alcochete, Acuña pode estar de saída do Sporting. Em declarações prestadas ao órgão de comunicação argentino, o agente do extremo de 26 anos admite "que nada há de concreto". "Temos de esperar", rematou o representante.

Na temporada passada, Acuña foi dos mais utilizados de Jorge Jesus. O argentino disputou 54 jogos e apontou seis golos. Acuña tem contrato com o Sporting até 2021 e uma cláusula de rescisão fixada nos 60 milhões de euros.

O bom desempenho mereceu a chamada de Acuña para o Mundial 2018 na Rússia. O extremo apenas realizou uma partida, na pesada derrota por 3-0 frente à Croácia.