Verde na agenda do FC Porto

Daniele Verde é pretendido pelo FC Porto e o jornal "O Jogo" revela, na edição desta quinta-feira, que o empresário do jogador está na Invicta a negociar com os dirigentes portistas. O extremo, de 22 anos, é jogador da Roma e os italianos exigem, de acordo com a notícia, seis milhões de euros para o libertar.

Os dragões estão a negociar e Luigi di Lauro, o representante do atleta, confirmou que está "a trabalhar no negócio, mas é complicado".

Daniele Verde, conhecido como o extremo das mil uma fintas, é pretendido por outros emblemas, como o Eintracht Frankfurt, e a Roma, apesar de não contar com ele, pretende fazer um encaixe significativo. O jovem avançado nunca teve uma oportunidade no clube.

Na época passada esteve emprestado ao Verona, equipa que acabou despromovida à Serie B. Foi no segundo escalão que jogou em 2016/17, pelo Avellino. O primeiro empréstimo aconteceu em 2015/16, ao Frosinone, equipa que desceu à Serie B, mas da qual saiu em janeiro para o Pescara, clube que ajudou a promover à Serie A. Na sua primeira época como sénior foi utilizado em dez jogos pela Roma.