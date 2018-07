Oficial. Bruno Alves é reforço do Parma por uma época

O Parma oficializou, esta quinta-feira, a contratação de Bruno Alves, num contrato válido por uma temporada.

O vínculo de Bruno Alves com o Rangers apenas terminava em 2019, mas o central não fazia parte dos planos do novo treinador, Steven Gerrard. O clube acabou por libertar o central do contrato, que assinou a custo zero pelo Parma.

Esta temporada marca o regresso do clube italiano aos grandes palcos, desde que foi relegado à Serie D (quarto escalão), em 2014. Desde então, o clube foi subindo a pulso e em quatro temporadas regressou ao principal escalão italiano.

O campeonato italiano não é estranho para o português, que representou o Cagliari em 2016/17. Na temporada passada, Bruno Alves somou 25 partidas com a camisola do Rangers.