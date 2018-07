Nani já treina com a camisola do Sporting

Não é o primeiro treino da vida de Nani no Sporting, mas é o primeiro da sua terceira vida no clube leonino. Apresentado ontem à tarde, o extremo viajou logo a seguir para a Suíça e já está no relvado do centro de estágio de Colovray, em Nyon, na Suíça.

O internacional português concentra todas as atenções e desempenhou bem o papel de protagonista, liderando o grupo na corrida de aquecimento, após a palestra de José Peseiro.

O treinador reencontra o jogador que lançou na I Liga no dia 28 de agosto de 2005. Na altura contou com a irreverência da jovem promessa da formação do clube. Hoje conta com a experiência de um campeão europeu, vencedor da Liga dos Campeões, da Premier League e com o desejo de ser campeão pelo seu clube.