O regresso a casa de Nani

Nani está de volta ao Sporting e os jornais assinalam o regresso a casa do jogador que foi lançado por Peseiro, na I Liga, e agora reencontra o treinador.

"Feliz por voltar a casa", lê-se na manchete do jornal "A Bola". Nani assina a custo zero, por duas temporadas, com mais um ano de opção. "Olha quem volta", titula o "Record", que abre a porta a outros regressos. Miguel Veloso, vinculado ao Génova, depende de Peseiro, informa o diário da Cofina.

"O Jogo" dá destaque a um alvo do FC Porto: "Verde custa seis milhões de euros". FC Porto negoceia desconto com a Roma. O extremo é visto como um projeto de futuro. Gonçalo Paciência deixa o Dragão e assina pelo Eintracht Frankfurt. Negócio rende três milhões de euros aos campeões nacionais.

O "Record" e "A Bola" dão Éder Militão como certo no Porto. O central termina contrato com o São Paulo em janeiro.

"O Jogo" revela que o Benfica subiu a parada por Bernard. Águias já oferecem 8,5 milhões de euros como prémio de assinatura. "A Bola" conta que o lateral-direito Guillermo Varela está ser negociado com o Peñarol. O Benfica poderá pagar seis milhões de euros, por 75% do passe.

"O Jogo" avança que o Olympiacos está interessado em Hassan, do Sporting de Braga.