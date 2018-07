Liga dos Campeões. Empates, diferenças mínimas e um 7-0

Realizou-se, esta quarta-feira, a primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de 2018/19.

O resultado de maior destaque foi o 7-0 do Ludogorets sobre os norte-irlandeses do Crusaders. Foi a maior vitória de sempre da equipa búlgara nas competições europeias e um jogador esteve em particular destaque Swierczok completou um "hat-trick" em oito minutos.

Todos os resultados da noite



Astana 1-0 Sutjeska

Spartak Trnava 1-0 Zrinjski

Spartaks Jurmala 0-0 Estrela Vermelha

Suduva 3-1 APOEL

Kuker 0-0 Valletta

Ludogorets 7-0 Crusaders

Olímpia Liubliana 0-1 Qarabag

Valur 1-0 Rosenborg