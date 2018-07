CDS exige esclarecimentos a ministro sobre degradação de condições da CP

O grupo parlamentar do CDS pede a presença urgente do ministro do Planeamento e das Infraestruturas em sede de comissão, para explicar a situação nos transportes ferroviários, nomeadamente a degradação de vias e dos comboios da CP.

Os deputados querem ouvir Pedro Marques na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

No requerimento hoje divulgado, o CDS cita notícias que ao longo do ano têm dado conta da degradação das vias e dos comboios e diz que o grupo parlamentar "tem vindo a questionar sistematicamente o Governo sobre os problemas que, em crescendo, vêm afetando a linha ferroviária a nível nacional".

No início do mês, diz-se também no requerimento, o partido recebeu a resposta do gabinete do ministro a uma pergunta de março (refeita em junho) sobre o estado das vias férreas, na qual o Governo diz que, citando um relatório, "em termos gerais o estado da infraestrutura ferroviária está avaliado como 'razoável'".

O secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme d´Oliveira Martins, disse hoje à Lusa que o Governo está a preparar um concurso internacional para vir a adquirir novo material circulante para a ferrovia e vai contratar 50 novos trabalhadores para a manutenção de comboios.

"Vamos fazer a contratação de mais 50 trabalhadores para conseguir fazer a manutenção a tempo [de comboios] e estamos a preparar o lançamento do concurso internacional de aquisição de material circulante, que tem de se coadunar com o investimento que temos de fazer nas linhas ferroviárias", disse o responsável, acrescentando que "há uma necessidade urgente deste material circulante".