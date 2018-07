Southgate: "Deixámos tudo em campo"

O selecionador de Inglaterra, Gareth Southgate, admitiu que não tinha nada a apontar aos jogadores, apesar da derrota para a Croácia, por 2-1, que impediu a seleção dos três leões de ir à final do Mundial 2018.

"Não posso pedir mais aos meus jogadores. As eliminatórias são decididas nos detalhes e quando tens boas momentos contra grandes equipas tens de aproveitá-los", afirmou o técnico, no final da partida. "Deixámos tudo em campo", acrescentou Southgate.

A Inglaterra procurava a primeira final de um Mundial desde 1966, no campeonato que organizou e ganhou, mas a reviravolta da Croácia, com golo da vitória no prolongamento, por Mandzukic, estragou o sonho.