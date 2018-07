Nani foi aposta pessoal de Sousa Cintra

Sousa Cintra revelou, durante a conferência de imprensa de apresentação de Nani como reforço do Sporting, esta quarta-feira, que o regresso do internacional português a Alvalade foi ideia sua.

"Nani foi aposta minha, fui eu que pensei no Nani. Já foi campeão da Europa. É um reforço muito importante", declarou o presidente interino da SAD leonina. "Nani dispensa apresentações. Jogou nos maiores clubes da Europa e sempre mostrou a sua categoria, classe e valentia como jogador", acrescentou o antigo presidente do Sporting.

Sousa Cintra assegurou que o cliube "não precisou de despender qualquer verba" para promover o retorno de Nani, já que o Valência cedeu o jogador sem quaisquer encargos. E não foi por empréstimo: "Vem em definitivo. Nani é jogador do Sporting".

O facto de Nani reencontrar o técnico que o lançou na equipa principal do Sporting, em 2005/06, é "coisa do destino", para Sousa Cintra. "Nani foi criado aqui. Foi lançado na primeira divisão com o treinador José Peseiro. É agora esse treinador que vai pôr o Nani a lutar pelos nossos objetivos, sermos campeões e ter uma equipa forte, cheia de garra com gente interessada em fazer o melhor pelo Sporting", salientou.