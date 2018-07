Ronaldo vai ganhar mil vezes mais do que a média dos italianos. Temos de nos conformar com a desigualdade?

A contratação de CR7 pela Juventus e o anúncio de greve dos trabalhadores da Fiat face aos 220 milhões pagos na operação voltaram a fazer emergir a discussão sobre as desigualdades de rendimentos entre as 'estrelas' do sistema e o trabalhador comum.

“[Os trabalhadores] não têm um aumento salarial há 10 anos. Com o seu salário [previsto] todos os trabalhadores [em Itália] poderiam receber um aumento de 200 euros”, defende o trabalhador. Um sistema que cria desigualdades O professor do ISCTE e especialista no estudo das desigualdades Renato Carmo olha para este caso como mais uma manifestação do capitalismo global “que se organiza na financeirização de um conjunto de setores de atividade económica a que o deporto não é alheio”. O sociólogo enquadra o caso de Ronaldo num sistema em que “determinado tipo de grupos sociais acaba por ganhar muito”, como são exemplo, além dos futebolistas, os CEO das multinacionais e outras grandes empresas que atingem valores salariais exorbitantes. “Depois percebemos que as diferenças são astronómicas”, sublinha. Podemos combater localmente o que é global? Questionado sobre se temos de nos resignar a esta dinâmica que promove diferenças tão grandes entre o topo e a base, o professor do ISCTE começa por soltar um sorriso, para depois afirmar que o sistema em que vivemos “produz fortes desigualdades e disparidades”. Renato Carmo fala de “processos globais” em que não há um sistema que consiga regular transações nem dinâmicas transnacionais. “Ultrapassam os perímetros dos Estados”, concretiza. Os trabalhadores da Fiat, que não têm aumentos há mais de dez anos, não se resignaram ao que consideram um ataque “inaceitável de quem pede tantos sacrifícios económicos durante anos, e depois decide gastar tantos milhões num jogador”.