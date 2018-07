Mundial 2018

Croácia dá a volta à Inglaterra e marca encontro com a história

11 jul, 2018 - 17:54 • Inês Braga Sampaio

Croácia 2-1 Inglaterra. Golaço de Trippier adiantou os ingleses, logo aos quatro minutos, mas a Croácia não desistiu do seu futebol e mandou a meia-final para prolongamento com um golo de Perisic. Os balcãs chegaram à final com um "tento" de Mandzukic, ao cair do pano do tempo extra. Assim fica a final: França-Croácia. Recorde os melhores momentos em rr.sapo.pt.