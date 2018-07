Trump diz que “Alemanha está prisioneira da Rússia” e leva resposta de Merkel

Anónimo

11 jul, 2018 20:15

Se há algo a que a Alemanha e os restantes países ocidentais estão presos é ao imperialismo americano. Com um presidente tão deplorável, que separa crianças dos seus pais e se refere à escumalha neonazi do seu país como "very fine people", como se atrevem a não o mandar às urtigas? E Portugal, a prostituta número 1 do imperialismo, não é diferente. Vergonha do meu país.