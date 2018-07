Paulo Andrade pode ser o próximo candidato à presidência do Sporting

Paulo Andrade poderá ser o próximo candidato à presidência do Sporting, apurou Bola Branca.

Esta quarta-feira, através do Facebook, o ex-vogal da direção de Bruno de Carvalho, Bruno Mascarenhas, anunciou que está a ser preparada uma candidatura “que se revê no que de bom foi feito nos últimos 5 anos”. Bola Branca sabe que se trata de um grupo alargado de antigos apoiantes de Bruno de Carvalho, que deixaram de se rever no estilo de liderança do destituído presidente.

Bola Branca pode, ainda, adiantar que o nome de Paulo Andrade, antigo dirigente, é o nome que estará em cima da mesa para liderar essa mesma candidatura. Andrade foi administrador executivo da Sporting, SAD e de responsável pelo Departamento de Futebol do clube leonino, durante a época 2004/05.

A Renascença sabe que Carlos Vieira, braço direito de Bruno de Carvalho, tenciona anunciar também a sua própria candidatura até ao final da semana. Já esta quarta-feira, o presidente destituído apresentará candidatura.

A confirmar-se a revelação de Bruno Mascarenhas, passarão a ser sete os candidatos à presidência do Sporting: Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira, Bruno de Carvalho, Carlos Vieira e o tal nome que poderá ainda avançar, que deverá ser Paulo Andrade.