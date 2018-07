Taça da Liga. Quatro duelos entre clubes da I Liga

O sorteio da Taça da Liga decorreu, esta quarta-feira, em Coimbra, e ditou quatro confrontos entre equipas da I Liga, na segunda fase da competição.

Em relação ao sorteio da primeira fase, em que apenas se encontram equipas da II Liga, destaque para a Oliveirense, que foi sorteada como a equipa isenta para esta fase:

Famalicão-Arouca



Farense-Penafiel

Mafra-Sp. Covilhã

Varzim-Cova da Piedade

Académica-Leixões

No segundo sorteio da tarde, que integra todas as equipas da I Liga, exceto os quatro primeiros classificados da temporada passada (Porto, Benfica, Sporting e Braga), destaque para quatro duelos entre equipas do primeiro escalão, e para a isenção do Vitória de Setúbal. O finalista vencido da última edição garantiu a qualificação direta para a fase de grupos da prova:

Belenenses-Oliveirense

Paços de Ferreira-Ac. Viseu

Varzim/Cova da Piedade-Moreirense

Marítimo-Mafra/Sp. Covilhã

Desp. Aves-Santa Clara

Farense/Penafiel-Estoril

Famalicão/Arouca-Chaves

Vitória de Guimarães-Tondela

Nacional-Boavista

Portimonense-Rio Ave

Feirense-Académica/Leixões

As partidas da primeira fase da Taça da Liga decorrem a 21 e 22 de julho, e a segunda fase vai ser disputada a 29. O Sporting venceu a última edição da prova, frente ao Vitória de Setúbal.