Sagan volta a vencer na Volta a França

Peter Sagan venceu, esta quarta-feira, a quinta etapa da Volta a França. O ciclista polaco, da Bora-Hansgrohe, bateu, ao "sprint", o italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) e o belga Philippe Gilbert (Quick-Step Floors).

Sagan garantiu que as etapas individuais do Tour ainda só foram ganhas por dois ciclistas: o polaco já vencera a segunda e Gaviria tinha vencido as primeira e quarta tiradas. Greg Van Avermaet (MBC) fechou o dia com o mesmo tempo do vencedor e manteve a camisola amarela.

Com o terceiro lugar e respetivas bonificações, Gilbert ascendeu ao terceiro lugar da classificação geral individual, a três segundos de Van Avermaet. No segundo lugar, continua o norte-americano Tejay Van Garderen (BMC), dois segundos do líder. Sagan está no 39.º lugar, a quase três minutos da amarela, e conserva a camisola verde, dos pontos.

O britânico Chris Froome (Sky), quatro vezes vencedor da Volta a França e vigente campeão, também chegou com o pelotão e encontra-se na 15.ª posição da classificação geral, a 57 segundos de Vam Avermaet.

Na sexta etapa da Grand Boucle, a caravana fará a ligação entre Brest e Mûr-de-Bretagne Guerlédan, num percurso de 181 quilómetros.