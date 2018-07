Vem aí mais uma candidatura à presidência do Sporting, revela Bruno Mascarenhas

Bruno Mascarenhas revelou, esta quarta-feira, que está a ser preparada mais uma lista para candidatura às eleições do Sporting.

O antigo vogal da direção de Bruno de Carvalho, que se demitiu ainda durante o mandato do presidente destituído, avançou, no Facebook, que "está a ser preparada uma lista que se revê no que de bom foi feito nos últimos 5 anos", no Sporting, "liderada por um candidato com experiência e agregador".

Mascarenhas espera que o candidato em questão, cujo nome ainda não é conhecido, avance mesmo com candidatura, "porque o Sporting não pode voltar para trás". O ex-dirigente leonino lembra a vitória "esmagadora" de Bruno de Carvalho, em março de 2017, e apela a que se volte a esse rumo e não a uma matriz de "discurso fraco e submisso", que considera ser o que até agora tem caracterizado a pré-campanha.

Mascarenhas coloca Bruno de Carvalho e Carlos Vieira, braço direito do líder destituído e que vai apresentar candidatura ainda esta semana, fora da corrida à presidência e critica dois dos outros candidatos:

"A minha convicção é que nem o Bruno [de Carvalho] nem o Carlos [Vieira] vão poder concorrer por estarem suspensos. Os candidatos [Frederico] Varandas e [Pedro] Madeira Rodrigues estão a disputar o mesmo espaço que teve 10% nas ultimas eleições".

Para já, há seis sócios do Sporting na corrida pela presidência: Frederico Varandas, Fernando Tavares Pereira, Pedro Madeira Rodrigues, Dias Ferreira, Bruno de Carvalho e Carlos Vieira.