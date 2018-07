No dia de Ronaldo há um jornal que prefere Castillo

Cristiano Ronaldo forra as bancas dos jornais, esta quarta-feira, mas há um jornal desportivo que fura esta hegemonia. O jornal "Record" destaca Castillo, avançado chileno do Benfica, que marcou no primeiro jogo de preparação realizados pelos lisboetas.

"Castillo é ameaça", escreve o "Record". O Benfica venceu o Napredak, da Sérvia, por 3-0. Ferreyra e Jonas ficaram no banco. Jardel bisou de cabeça.

Esta exceção confirma a regra Ronaldo. "CRJuve", lê-se na manchete do jornal "A Bola". Aos 33 anos é a sexta transferência mais cara da história. Juventus paga 100 milhões de euros. "Serie A killer [matador]", titula "O Jogo".

"O Jogo" anuncia, ainda, que Daniele Verde está ser negociado pelo FC Porto. Agente do extremo italiano da Roma, que esteve no Verona, na última época, por empréstimo do clube da capital. Layún segue para o Villarreal.

Bruno Fernandes também surge em destaque nas primeiras páginas desportivas. O médio voltou atrás na intenção de rescindir com o Sporting. O "Record" salvaguarda que se a proposta do Atlético de Madrid não convencer o Sporting está à vista uma guerra por Gelson.

A vitória da França (1-0), sobre a Bélgica, na meia-final do Mundial é nota de rodapé em todos os jornais. Hoje jogam Inglaterra e Croácia.