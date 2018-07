Ponte de Sor. Queda de aeronave faz um morto

As equipas de socorro encontraram às 1h05 a aeronave que caiu na terça-feira à noite próximo do Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, Portalegre. O piloto da aeronave não resistiu aos ferimentos "muito graves" e morreu no local, disse a GNR à agência Lusa.

O piloto é um jovem de nacionalidade paquistanesa, com 20 anos, e era o único tripulante da aeronave. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Portalegre.



O alerta para o CDOS de Portalegre foi dado às 22h42, referindo-se a uma eventual queda de uma aeronave, o que levou as autoridades de socorro a enviarem para o local vários meios humanos e materiais para localizar o aparelho. A aeronave despenhou-se e foi encontrada já esta madrugada a sul do aeródromo.

Segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estão envolvidos nas operações 48 operacionais, apoiados por 17 viaturas.

