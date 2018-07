Está mesmo de volta. Serena calça as "meias" em Wimbledon

Serena Williams garantiu, esta terça-feira, o apuramento para as meias-finais de Wimbledon, terceiro torneio do Grand Slam da temporada de ténis. A norte-americana ultrapassou a italiana Camila Giorgi para lá chegar.

A antiga número um mundial, que atualmente anda pelo 181.º lugar do "ranking" WTA, teve de virar o jogo diante de Giorgi, número 52 da hierarquia. Acabou por vencer em três "sets", por 3-6, 6-3 e 6-4.

Nas "meias", Serena defrontará a alemã Julia Georges, 13.ª do mundo, que bateu a holandesa Kiki Bertens, 20.ª, em três "sets", pelos parciais de 3-6, 7-5 e 6-1.

A alemã Angelique Kerber, única resistente do "top-10" mundial (é, precisamente, a 10.ª classificada), também está nas meias-finais, depois de derrotar a jovem russa Daria Kasatkina, número 14 da hierarquia mundial, em dois "sets", por 6-3 e 7-5.

Na próxima fase, Kerber medirá forças com a letã Jelena Ostapenko, 12.ª tenista do "ranking", que ultrapassou a eslovaca Dominika Cibulkova, 33.ª WTA, com 7-5 e 6-4.

As quatro semi-finalistas entram em ação na quinta-feira. O objetivo é a final do All England Club. Para Serena, o oitavo título na relva londrina e 24.º troféu em torneios do Grand Slam da carreira.