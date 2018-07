Braga perde diante do Leixões no segundo teste

O Sporting de Braga foi derrotado, esta terça-feira, pelo Leixões, por 2-1.

Os arsenalistas não deram continuidade à goleada à equipa B, do passado sábado, e caíram no 1.º de Maio ao permitirem a reviravolta. Xadas adiantou a equipa de Abel Ferreira no marcador, no entanto, Ricardo Barros igualou para o conjunto do segundo escalão. Já na segunda parte, Erivaldo consumou a reviravolta do Leixões.

No final da partida, Abel destacou que está "a dar oportunidade a toda a gente de se mostrar" e que, na pré-época, quer ver todos comprometidos:

"Temos vindo numa carga imensa, treino em cima de treino. Por vezes diz-se que o resultado não interessa, mas o resultado interessa sempre. Quem está no Braga tem de lutar sempre pela vitória, temos de fazer bem as coisas simples, foi assim que conseguimos uma grande época e é assim que vamos conseguir também. A pré-época serve para sentir o sabor da vitória e quanto dói a derrota. Tem de mexer connosco".