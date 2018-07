Benfica abre competição de pré-época com vitória

O Benfica abriu as hostilidades da pré-época com uma vitória, por 3-0, sobre o Napredak, no jogo inaugural do Torneio Internacional do Sado.

Os juniores João Félix e Gedson marcaram presença no primeiro onze da época. Castillo e Jardel, este por duas vezes, deram o triunfo às águias.

O Torneio do Sado dita marcação de grandes penalidades no final de cada jogo, pelo que o Benfica conseguiu nova vitória, agora a partir da marca dos 11 metros, por 4-3.