Estados Unidos só reúnem 38 das 102 crianças com as famílias

A administração Trump confirma que vai falhar o prazo para reunificar as crianças até 5 anos com as famílias migrantes ilegais que entraram no país.

A informação está a ser avançada pela Bloomberg News que acrescenta que o Governo federal se justifica com questões logísticas e burocráticas.

O Departamento de Justiça garante que 38 das 102 crianças vão ser reunidas com a família até ao final do dia e que 16 outras serão entregues em breve.

O juiz Dana Sabraw já deixou claro que não vai alargar o prazo.

O tribunal deu até dia 10 de julho para que as famílias migrantes separadas pela política de "tolerância zero" sejam reunidas. O prazo aplica-se a crianças menores de cinco anos, enquanto os restantes devem ser reunidos até dia 26 de julho.

Os Estados Unidos estão a fazer testes de ADN às famílias de migrantes separadas na fronteira com o México. A informação foi confirmada à France Presse no dia 5 de julho pelo secretário da Saúde.

Segundo Alex Azar, o Departamento de Saúde "está a trabalhar sem descanso para juntar menores com os parentes confirmados. Também estamos a fazer testes de ADN para confirmar o parentesco de forma rápida e precisa".

No total serão cerca de três mil os menores que foram separados da família na fronteira. Pouco mais de 100 tem idade inferior a 5 anos.