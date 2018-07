Gaviria volta a ganhar no Tour mas amarela não muda de dono

O colombiano Fernando Gaviria venceu, esta terça-feira, a quarta etapa da Volta a França. A camisola amarela continua a ser vestida pelo belga Greg Van Avermaet, da BMC.

Na chegada a Sarzeau, Gaviria (Quick-Step Floors) bateu vários ciclistas ao "sprint". O eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e o alemão André Greipel (Lotto Soudal) foram segundo e terceiro, respetivamente.

Van Avermaet chegou em 16.º, com o pelotão, e mantém a liderança da classificação geral individual da Grand Boucle, com o mesmo tempo do norte-americano Tejay Van Garderen, companheiro de equipa, e três segundos sobre o britânico Geraint Thomas (Sky).