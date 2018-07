​Southgate e a Croácia. “Para um país pequeno, têm grandes jogadores”

Gareth Southgate, selecionador inglês, elogiou, em conferência de imprensa, a equipa da Croácia, e falou sobre um trauma com mais de 20 anos.



“Vai ser um enorme teste para nós, mas não esperava diferente. Para um país pequeno, a Croácia já produziu grandes jogadores”, começou por dizer.

O selecionador agradeceu ainda o apoio dos ingleses em território russo: “Estamos muito orgulhosos do apoio que temos recebido. Temos a hipótese de fazer a diferença. Nos últimos anos temos sofrido muito. Os jogadores têm orgulho de vestir esta camisola. É bom ver que gostam de jogar pela seleção.”

O selecionador elogiou a liderança de Jordan Henderson na equipa e a importância de John Stones no eixo da defesa, antes de falar sobre um trauma que assombra Southgate há mais de duas décadas.

Em causa está a música “Football’s Coming Home”, criada para o Campeonato da Europa de 1996, organizado em Inglaterra. Nessa mesma competição, Southgate, na altura jogador, falhou o penalti que ditou a eliminação nas meias-finais frente à Alemanha.

A música, que voltou a servir de mote para a seleção inglesa neste Mundial, não traz as melhores memórias para o selecionador: “Durante 20 anos não conseguia ouvir essa música. Para mim tem um sentimento um pouco diferente, mas é bom ver que as pessoas gostam dela outra vez.”

A Inglaterra pode chegar a uma final do Campeonato do Mundo pela primeira vez desde 1966, quando venceu a competição. A partida das meias-finais do Mundial 2018 entre Inglaterra e Croácia tem data marcada para quarta-feira, às 19h00.