George Clooney sofre acidente de mota em Itália

George Clooney sofreu um acidente de mota, em Itália. O ator e realizador norte-americano foi ao hospital devido a ferimentos ligeiros.



A imprensa italiana avança que tudo aconteceu na ilha da Sardenha. Clooney, de 57 anos, saiu do hotel na sua scooter para dar uma volta e chocou com uma carrinha.

O ator foi transportado para o hospital para avaliar as consequências da colisão, mas acabou por sair da urgência com uma ligeira contusão no joelho, avança a agência de notícias Ansa.

A polícia italiana está a investigar o acidente.

George Clooney está na Sardenha a filmar uma minissérie baseada no livro "Catch 22", de Joseph Heller.