Real Madrid e Juventus confirmam transferência de Ronaldo

O Real Madrid e a Juventus confirmaram, esta terça-feira, a transferência de Cristiano Ronaldo do clube espanhol para o clube italiano. O português custou, ao todo, 112 milhões de euros.

No site oficial, a Juve revelou que Ronaldo assinou contrato por quatro anos, até 2022. Segundo a imprensa, auferirá um salário de 30 milhões de euros anuais. Pelo avançado, a "Vecchia Signora" comprometeu-se a desembolsar 100 milhões de euros, a pagar em dois anos, mais 12 milhões reservados para o mecanismo de solidariedade, imposto pela FIFA e pelo qual o Sporting, como clube formador, será beneficiado, e por "encargos acessórios".

Em comunicado, o clube espanhol informa que, "atendendo à vontade e petição expressas pelo jogador", aceitou transferi-lo para o emblema italiano. O Real expressa "o seu agradecimento a um jogador que demonstrou ser o melhor do mundo e que marcou uma das épocas mais brilhantes da história do clube e do futebol mundial".

"Mais além dos títulos conquistados, dos troféus conseguidos e dos triunfos alcançados nos terrenos de jogo durante estes nove anos [em que representou o Real Madrid], Cristiano Ronaldo foi um exemplo de entrega, de trabalho, de responsabilidade, de talento e de superação", elogia o emblema madrileno.



Cristiano tornou-se o máximo goleador da história do Real, com 451 golos em 438 jogos. No total, amealhou 16 títulos, entre eles quatro Ligas dos Campeões, todas nas últimas cinco temporadas e três delas consecutivas. A nível individual, arrecadou quatro Bolas de Ouro, dois "The Best" da FIFA e três Botas de Ouro, entre outros galardões, com a elástica "blanca".

O Real salienta que o internacional português será sempre "um dos seus grandes símbolos e uma referência única para as próximas gerações". Apesar da saída, o clube deixa uma certeza a Cristiano Ronaldo: "O Real Madrid será sempre a sua casa".

