Atlético de Madrid contrata guarda-redes formado no rival

O Atlético de Madrid confirmou, esta terça-feira, a contratação do guarda-redes Antonio Adán ao Bétis.

No site oficial, o clube "colchonero" revelou que o guardião de 31 anos assinou contrato válido para as próximas duas temporadas. Adán completa, assim, a travessia entre clubes de Madrid: foi formado no Real e chega ao Atlético.

No Bétis, Adán disputou um total de 165 encontros ao longo de cinco épocas. Pelo meio, passou pelos italianos do Cagliari. Em Madrid, deverá ser a sombra do esloveno Jan Oblak.