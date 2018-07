Galeno a caminho do Rio Ave

Wenderson Galeno tem tudo acertado para jogar no Rio Ave, por empréstimo do FC Porto, na próxima temporada. A Renascença apurou que o extremo voltará a rodar, depois de ter sido cedido ao Portimonense, na temporada passada, e Vila do Conde é o destino escolhido.

Com esta cedência, o FC Porto mantém o brasileiro, de 20 anos, a jogar num patamar de maior exigência. Sem espaço na equipa principal e a precisar de um nível de exigência superior ao da equipa B, na II Liga, Galeno é colocado no 5º classificado da última época.

O Rio Ave vai lutar pelo acesso à fase de grupos da Liga Europa e Galeno poderá ser uma das apostas de José Gomes, novo treinador dos vilacondenses.

No Porto desde 2016/17, Galeno apresentou-se logo nessa época, ao marcar 13 golos, em 40 jogos, pela equipa B. Começou a temporada passada na equipa principal e até janeiro fez quatro jogos e marcou um golo. Nesse período fez 18 partidas pela equipa B e marcou cinco golos. Foi cedido ao Portimonense, em janeiro. Fez sete jogos pelos algarvios.