Layún três épocas no Villarreal

Ao que a Renascença confirmou que Miguel Layún vai ser reforço do Villarreal para as próximas três temporadas. O lateral mexicano tinha contrato com o FC Porto até 2020 e os espanhóis pagam entre quatro a cinco milhões de euros.

Layún foi perdendo espaço no plantel portista e foi emprestado ao Sevilha na segunda metade da temporada passada.

Sérgio Conceição poderia contar com o jogador como alternativa a Alex Telles, mas esse estatuto, que não agradou a Layún, acabou por ser um dos motivos que o levou a pedir para sair em janeiro. O mexicano foi convocado para o Mundial da Rússia e aguardava-se para perceber se iria integrar a pré-época do FC Porto. O desfecho, no entanto, passa pela saída para o Villarreal.

Layún, de 30 anos, estava no FC Porto desde 2015/16. Chegou ao Dragão por empréstimo do Watford e convenceu os portistas a pagarem a cláusula de seis milhões de euros para o garantirem em definitivo. Realizou 80 jogos de dragão ao peito e marcou 11 golos.

[notícia atualizada às 17h12]