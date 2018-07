Ronaldo será oficial na Juventus nas próximas horas

A Juventus vai oficializar a contratação de Cristiano Ronaldo ainda esta terça-feira, avança o programa televisivo espanhol "El Chiringuito".

De acordo com o conhecido programa de televisão, o acordo está fechado e a contratação será oficial nas próximas horas. Conforme as imprensas espanhola e italiana, o negócio será feito por 105 milhões de euros, valor mais alto que aquele que tinha sido avançado logo nas primeiras notícias do forte interesse italiano no internacional português.

CR7 terá à espera um salário de 30 milhões de euros por ano, por quatro épocas. Segundo o jornal italiano "Gazzetta dello Sport", o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, viajou à cidade grega de Kalamata, onde se encontrou com Cristiano, que se encontra de férias nessa zona.