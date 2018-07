António Salvador nega proposta de FC Porto por Raúl Silva

António Salvador, presidente do Braga, falou sobre as expectativas do clube arsenalista para a próxima temporada, e sobre a gestão do plantel.

Em relação a uma possível transferência de Raúl Silva para o FC Porto, António Salvador recusou qualquer abordagem do clube azul e branco: "Não tivemos qualquer proposta de clubes portugueses. Surgiu uma de um clube estrangeiro, muito interessante para ambas as partes, mas ficou aquém do que precisamos para o transferir, e por isso caiu. Do FC Porto nada recebemos".

Sobre possíveis reforços, o presidente do SC Braga brincou com a situação: "Daqui a bocado não dá para treinar. Saíram dois ou três jogadores, e entraram cinco ou seis. Nesta fase não vem mais ninguém, só se sair alguém".

António Salvador elogiou o trabalho realizado na época passada, e deu uma garantia em relação a esta temporada: "Sabemos as nossas responsabilidades. Fizemos um campeonato fantástico a temporada passada, queremos estar cada vez mais sustentáveis e fazer melhor. O grupo vai lutar pela vitória todos jogos, cada partida como uma final. Vai ser um campeonato muito mais equilibrado, não só os três grandes, mas as outras equipas também se estão a reforçar muito bem. Todos têm as suas armas, e nós também".

"O primeiro passo é a fase de grupos da Liga Europa, e estamos preparados para fazer um grande campeonato, alcançar a final das taças, e conquistar uma dela. No campeonato, temos a ambição de ficar à frente, mas é preciso uma conjuntura de fatores que não corram bem aos outros. Tivemos um dos maiores orçamentos de sempre no ano passado, e refletiu-se em campo. Mas os outros têm um orçamento muito maior, três ou quatro vezes maior", adicionou.

O presidente do Braga terminou com um apelo para o campeonato português: "Queremos estar bem com os outros clubes. É importante acabar com este ar que se levantou na época passada, de intrigas entre clubes e dirigentes. Esta época é importante para respirarmos ar puro e termos um campeonato harmonioso".