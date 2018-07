Daniel Wass apresentado como reforço do Valência

Daniel Wass é reforço do Valência até 2022. O internacional dinamarquês foi contratado ao Celta de Vigo, já assinou pelo novo clube e fica blindado por uma cláusula de 80 milhões de euros. O Valência não revelou os números do negócio, mas a imprensa dá conta do pagamento de uma verba a rondar os seis milhões de euros.

Wass terminava contrato com o Celta em 2019 e os dirigentes galegos tinham essa desvantagem nas negociações. O médio, que chegou a ser jogador do Benfica, não foi chamado para o Mundial da Rússia.

Daniel Wass tem 29 anos e esteve no Celta de Vigo nas três últimas temporadas. Brondby, Fredrikstad, Benfica e Évian também fazem parte do seu currículo. O dinamarquês teve contrato com os encarnados, mas nunca foi utilizado.