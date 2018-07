Benfica convida crianças tailandesas para estágio no Seixal

O Benfica convidou o grupo de 12 crianças, que estiveram encurraladas na gruta Thuam Luang, na Tailândia, para uma semana de estágio no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

O grupo, que já foi retirado da gruta em segurança tendo as operações terminado esta terça-feira, foi convidado por Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, numa carta endereçada ao embaixador da Tailândia em Portugal. A carta foi enviada no passado domingo, altura em que as operações de salvamento ainda estavam a decorrer.

A equipa de 12 crianças e o técnico de 25 anos estão, assim, convidados a realizar um estágio no centro de estágios do Benfica, numa tentativa de "minorar o momento difícil porque passaram estes jovens e que para sempre perdurará nas suas memórias" realçando a paixão da jovem equipa pelo futebol.

Na carta enviada, o Benfica sublinha a convicção de que "este simples gesto possa contribuir para que aqueles rostos reencontrem a felicidade e o sorriso que toda e qualquer criança nunca deveria perder.”

A equipa de futebol, Wild Boar, ficou presa na gruta depois das 12 crianças e o treinador terem ido explorar, no dia 23 de junho.