Eventual saída antecipada de Peseiro não mexe com os jogadores

O Sporting arranca a época com José Peseiro, mas o futuro do treinador em Alvalade está sujeito ao resultado das eleições de 8 de setembro. Frederico Varandas anunciou que contará com o técnico escolhido por Sousa Cintra, mas Pedro Madeira Rodrigues já disse que demite Peseiro e contrata Ranieri para o cargo.

Todas estas movimentações podem ter efeitos no plantel, mas Marcelo sublinha que, para já, o assunto passa ao lado dos jogadores. "Nem comentamos isso. Estamos a pensar em fazer a pré-época, em trabalhar bem. Não pensamos nisso [na saída de Peseiro]. Pensamos em forma um bom grupo de trabalho e ganhar jogos", disse o central, em declarações aos jornalistas, na Suíça, onde o Sporting faz o estádio de pré-temporada.

Marcelo, de 28 anos, diz que tem aprendido muito com Peseiro. O central brasileiro, contratado ao Rio Ave, destaca a importância de, nesta fase, "recuperar a parte física e trabalhar a posse de bola". "Vamos formar uma grande equipa para o início do campeonato", declarou, com confiança.