Oficial. Bruno Fernandes regressa ao Sporting

O Sporting oficializou, esta terça-feira, o regresso de Bruno Fernandes, que assinou um novo contrato válido por cinco temporadas.

O clube confirmou, em comunicado enviado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários), o novo vínculo entre as duas partes, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

O médio é um dos nove jogadores que rescindiu unilateralmente com o Sporting, depois do ataque à academia, no dia 15 maio. Bruno Fernandes é, até à altura, o único jogador que regressou a Alvalade. Rui Patrício, Podence, Battaglia, William Carvalho, Gelson Martins, Rafael Leão, Dost e Rúben Ribeiro foram os outros oito jogadores que apresentaram rescisão.