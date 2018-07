​Europeu Sub-19. Várias baixas “de peso” na convocatória final

O selecionador nacional sub-19, Hélio Sousa, anunciou a lista final de 20 jogadores convocados para o Europeu 2018, a decorrer na Finlândia.



Hélio Sousa teve de cortar cinco nomes, dos 25 pré-convocados. Destaque para as ausências de Pedro Neto (Lazio) e Rafael Leão (atualmente sem clube), por escolha técnica, e de Diogo Leite, que não recebeu dispensa do FC Porto. Ricardo Benjamin (Deportivo da Corunha) e João Costa (Rio Ave) também ficaram de fora.

A Federação comunicou ainda que quatro jogadores não foram incluídos na convocatória inicial por integrarem os trabalhos de pré-época nos respetivos clubes: Luís Maximiano (Sporting), Gedson Fernandes (Benfica), João Félix (Benfica) e David Tavares (Benfica).

O Benfica é o clube mais representado, com cinco nomes, seguido pelo Sporting e Braga, com três jogadores cada. O FC Porto conta com duas presenças na lista. Há ainda cinco jogadores na convocatória que alinham no estrangeiro.

Portugal estreia-se no Europeu frente à Noruega, na próxima segunda-feira, às 13h00.

A convocatória final de Hélio Sousa:

Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Arsenal);



Defesas: David Carmo (Braga), Diogo Queirós (FC Porto), Francisco Moura (Braga), Romain Correia (Vitória de Guimarães), Rúben Vinagre (Wolverhampton), Thierry Correia (Sporting);

Médios: Diogo Teixeira (Rio Ave), Domingos Quina (West Ham), Florentino (Benfica), Miguel Luís (Sporting), Nuno Henrique (Sion); Nuno Santos (Benfica);

Avançados: Elves Baldé (Sporting), Trincão (Braga), João Filipe (Benfica), José Gomes (Benfica), Mesaque Dju (Benfica) e Pedro Correia (Deportivo da Corunha).