Marega já conta para Sérgio Conceição

Moussa Marega está a treinar no Olival e integrou, a horas, os trabalhos de pré-temporada do FC Porto. O avançado maliano declarou desejo de sair do Dragão, mas está nos planos de Sérgio Conceição e, ao contrário do que aconteceu na época passada, não se atrasou na hora de começar a treinar.

A informação apurada pela Renascença contraria notícias de que Marega teria falhado o regresso aos treinos. Além de Marega, o treinador passou a contar com Brahimi, Aboubakar e Chidozie no grupo.

Danilo prossegue recuperação de lesão. O internacional português faz treino condicionado e trabalho de ginásio.