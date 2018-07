Madeira Rodrigues reforça equipa com ex-jogadores do Sporting

Pedro Madeira Rodrigues aposta forte numa estrutura para o futebol do Sporting formada por antigos atletas do clube. O candidato apresentou o organigrama, ainda incompleto, em Lisboa, e destascam-se os nomes de vários ex-jogadores.

No topo da pirâmide, na coordenação da equipa, está Mariano Barreto. Ranieri, como já tinha sido anunciado, é o treinador de Madeira Rodrigues. O resto da equipa técnica está por definir. Delfim será o homem mais próximo dos jogadores, com as funções de "team manager", e Luís Gonçalves o secretário técnico.

José Lima, caso Madeira Rodrigues seja eleito, regressa a Alcochete para coordenar a formação. O candidato apresenta, ainda, três antigos atletas para o departamento das Relações Institucionais: Ricardo, Marco Aurélio e Balakov. Ricardo Pina Cabral é o assessor jurídico.

Por definir, além da equipa técnica que acompanhará Ranieri, está o departeamento clínico, treinadores dos escalões de formação e elementos do "scouting".