Torres ruma ao Japão, depois de terminar contrato com o Atlético de Madrid

O Sagan Tosu, clube da liga japonesa, oficializou, esta terça-feira, a contratação de Fernando Torres. O avançado espanhol, que terminou contrato com o Atlético de Madrid na última temporada, vai jogar com Victor Ibarbo no clube japonês.

Em declarações no lançamento do seu novo livro, "El Niño" explicou os motivos da sua decisão: "Quis desfrutar dos meus últimos dias no Atlético de Madrid e ter tempo para refletir no que é melhor para mim e para a minha famíia. Foi uma decisão muito ponderada. Recebi muitas propostas, de todos os continentes, mas tomei a melhor decisão para todos."

O ponta-de-lança espanhol falou sobre o campeonato, e sobre uma cara conhecida na liga: "O meu conhecimento da liga japonesa passa pelos clubes que jogam no Mundial de Clubes. É difícil conhecer mais do que aquilo que vemos na Internet. Parece-me uma liga muito equilibrada. Vou ter um grande amigo no país, o Iniesta. Quem me conhece sabe que gosto da ideia de tornar grande um clube mais pequeno. Tenho muito para contribuir".

O Sagan Tosu é, neste momento, penúltimo na J-League, com apenas 13 pontos em 15 partidas disputadas. Fernando Torres fez dez temporadas com a camisola do Atlético de Madrid e despediu-se do clube com a conquista da Liga Europa, na última temporada. Ao longo da carreira, "El Niño" passou ainda pelo Liverpool, Chelsea e AC Milan.